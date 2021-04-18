Son dakika haber: İtfaiyeciler sahurlarını görev başında yapıyor - Son Dakika

Tekirdağ'da vatandaşların can ve mal güvenliği ile olası bir yangına müdahale için 7 gün 24 saat hazır bekleyen itfaiyeciler, görev başında sahur yapıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İstasyonu çalışanları, sahur için mutfağa girip hazırlık yapıyor.

Hazırlıklarını tamamlayan 10 kişilik ekip, el birliği ile kahvaltılıkları masaya servis ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, masada sosyal mesafe kuralına dikkat ederek oturan itfaiye erleri, dua ederek sahur yapıyor.

İtfaiye erleri ailelerinden ayrı sahur yapmanın burukluğunu yaşasa da, vatandaşların can ve mal güvenliği için görev başında olmanın gururunu da taşıyor.

"İhbar gelince sofrayı bırakıp gidiyoruz"

İtfaiye eri Yakup Ahizer, AA muhabirine, 25 yıldır sürdürdüğü mesleğini çok sevdiğini söyledi.

İtfaiyecilerin her zaman hazır kıta beklediğini anlatan Ahizer, "İtfaiyecilerin bayramı, ramazanı yok. Her zaman görev başındayız. Ramazanda da nöbetçi arkadaşlarla hep beraber sahurumuzu hazırlıyoruz, beraber sahurumuzu yapıyoruz. Zaman zaman sahurumuzu yaparken ihbar da gelebiliyor. Bu durumda hemen sofrayı öylece bırakıp ihbara gidiyoruz. Bu da işimizin hem zorluğu hem güzelliği arasında, diyoruz." dedi.

İtfaiye eri Ahmet Işık da itfaiyecilerin 24 saatinin ihbar bekleyerek geçtiğini dile getirdi.

Bu ihbarların bazen sahurda yapıldığını anlatan Işık, "O yüzden sahur bazen yarım kalıyor. 7 gün 24 saat göreve hazır bekliyoruz. Sahurda da nöbetçi arkadaşlar hazırlıkları yapar, sonra yemeğimizi yeriz. İşimiz insana hizmet. İşimizi severek yapıyoruz. Ailemizden uzak sahur yapmanın burukluğu var ama görevimiz gereği biz de ailelerimiz de bu duruma alışıyor. Ramazanda, bayramlarda ailemizden ayrı olabiliyoruz." diye konuştu.

Ekipler gelen yangın ihbarı üzerine en kısa sürede istasyondan ayrılarak bölgeye gidiyor.