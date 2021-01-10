Tekirdağ'da izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı

10.01.2021 14:11
Tekirdağ'da izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Canhıdır Mahallesi yakınlarındaki merada yapılan izinsiz kazıda yaklaşık 3 metre derinliğinde çukur kazıldığını belirledi.

Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından şüpheliler M.K, T.B, M.Ş, Y.D, S.B, E.Ç. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Kaçak kazıda kullanıldığı tespit edilen iş makinesi, kamyon ve otomobile el konuldu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Hayrabolu, Hisarcık, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı - Son Dakika


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