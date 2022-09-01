Halı saha maçında kurusıkı tabancayla ateş açtı

Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi'nde halı sahada düzenlenen futbol turnuvasının dün akşamki final maçında 2 takım karşı karşıya geldi. Maç sırasında Y.K. adlı erkek taraftar, elindeki kurusıkı tabancayla sahanın ortasına girerek rastgele ateş açtı. Kurşunların kimseye isabet etmediği olayda, sahadaki rakip takımın oyuncuları Y.K.'ye saldırıp darbetti. Y.K.'nin arkadaşları da sahaya girince 2 takım oyuncuları ve taraftarları tekme tokat kavga etti. Arbedeyi jandarma ekipleri güçlükle önledi, sahada yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Jandarmanın gözaltına aldığı Y.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Büyükyoncalı, Futbol, Saray, Güncel, Son Dakika

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