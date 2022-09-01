Halı saha maçında kurusıkı tabancayla ateş açtı - Son Dakika
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Halı saha maçında kurusıkı tabancayla ateş açtı

01.09.2022 16:31
Halı saha maçında kurusıkı tabancayla ateş açtı

TEKİRDAĞ'da, izleyici Y.K. kurusıkı tabancayla halı sahaya girip rastgele ateş açtı.

TEKİRDAĞ'da,  izleyici Y.K. kurusıkı tabancayla halı sahaya girip rastgele ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, Y.K., rakip takım futbolcuları tarafından darbedildi.

Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi'nde halı sahada düzenlenen futbol turnuvasının dün akşamki final maçında 2 takım karşı karşıya geldi. Maç sırasında Y.K. adlı erkek taraftar, elindeki kurusıkı tabancayla sahanın ortasına girerek rastgele ateş açtı. Kurşunların kimseye isabet etmediği olayda, sahadaki rakip takımın oyuncuları Y.K.'ye saldırıp darbetti. Y.K.'nin arkadaşları da sahaya girince 2 takım oyuncuları ve taraftarları tekme tokat kavga etti. Arbedeyi jandarma ekipleri güçlükle önledi, sahada yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Jandarmanın gözaltına aldığı Y.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Büyükyoncalı, Futbol, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halı saha maçında kurusıkı tabancayla ateş açtı - Son Dakika

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