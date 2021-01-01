Tekirdağ'da jandarma 2020 yılında 20 ton kaçak içki ele geçirdi - Son Dakika

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 2020 yılında yaklaşık 20 ton kaçak içki ele geçirildiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri yıl boyunca kaçak içki üretimi ve satışının önlenmesine yönelik çalışma ve operasyonlar gerçekleştirdi.

Bu operasyonlarda bazı ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda yaklaşık 20 ton kaçak içki ele geçirildi.

Ekiplerin bu yıl da kaçak içki üretip halk sağlığını tehlikeye atanlara karşı operasyonlarını kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.