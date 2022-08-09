Tekirdağ'da 34 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da 34 kök kenevir ele geçirildi

09.08.2022 09:55
Tekirdağ'da 34 kök kenevir ele geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda yapılan aramalarda 34 kök kenevir ele geçirildi.

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda yapılan aramalarda 34 kök kenevir ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Saray ilçesi Bahçeköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kenevir ekildiği bilgisi üzerine arama yaptı. Yapılan aramada ormanlık alanda 34 kök kenevir ekildiği tespit edildi. Kenevirleri ektiği iddiasıyla E.S. adlı şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.S. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Jandarma, Tekirdağ, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da 34 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 34 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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