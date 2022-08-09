Alınan bilgilere göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Saray ilçesi Bahçeköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kenevir ekildiği bilgisi üzerine arama yaptı. Yapılan aramada ormanlık alanda 34 kök kenevir ekildiği tespit edildi. Kenevirleri ektiği iddiasıyla E.S. adlı şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ 'da jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda yapılan aramalarda 34 kök kenevir ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Tekirdağ, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tekirdağ'da 34 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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