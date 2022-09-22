Tekirdağ'da bin 750 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da bin 750 litre kaçak içki ele geçirildi

22.09.2022 12:40
Tekirdağ'da bin 750 litre kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki üretimi ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Çorlu, Şarköy ve Marmaraereğlisi ilçelerinde belirlenen adreslerde arama yaptı.

Aramada, bin 750 litre kaçak içki, 343 litre etil alkol, 468 alkollü içecek aroması ve damıtma kazanı ele geçirdi.

Adreslerde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da bin 750 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da bin 750 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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