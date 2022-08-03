İstanbul'dan Tekirdağ'a getirilen uyuşturucu operasyonla ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'dan Tekirdağ'a getirilen uyuşturucu operasyonla ele geçirildi

03.08.2022 10:31
İstanbul'dan Tekirdağ'a getirilen uyuşturucu operasyonla ele geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 515 gram metamfetamin ele geçirildi.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 515 gram metamfetamin ele geçirildi. İstanbul'dan getirildiği belirlenen uyuşturucuyla ilgili yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İstanbul'dan Tekirdağ'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatan Jandarma İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ile Kumbağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kumbağ Mahallesi'nde S.K. (25) ve O.Y. (27) isimli şüphelilerin üzerinde ve çantalarında arama yaptı. Yapılan aramalarda 515 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet sim kartı bulunmayan cep telefonu ve 3 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan S.K. tutuklanırken, O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Jandarma, İstanbul, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'dan Tekirdağ'a getirilen uyuşturucu operasyonla ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'dan Tekirdağ'a getirilen uyuşturucu operasyonla ele geçirildi - Son Dakika
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