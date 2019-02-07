Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Jandarma ve Polisten Ortak Uygulama

Tekirdağ'da Jandarma ve Polisten Ortak Uygulama

59 dakika önce

İstanbul-Çanakkale yolu üzerinde jandarma ve polis ekiplerinin ortak trafik uygulamaları devam ediyor.

Tekirdağ'da Jandarma ve Polisten Ortak Uygulama, System.String[]
İstanbul- Çanakkale yolu üzerinde jandarma ve polis ekiplerinin ortak trafik uygulamaları devam ediyor.

Jandarma ve polis ekipleri, yaklaşan yaz ayı öncesi Tekirdağ'a bağlı Malkara Bölge Trafik İstasyonu önünde radar, emniyet kemeri, GBT ve PTS denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, yola çıkan vatandaşların kazalara karışmaması ve trafik tedbirlerini aksatmaması amacıyla kontroller gerçekleştiriyor.

Yapılan uygulamalarda, vatandaşların trafik kazalarından korunmaları için tüm trafik kurallarına uymalarının yanında, özellikle yağışlı havalarda hızın azaltılması, araç kullanırken dikkat dağıtıcı hareketlerden kaçınılması, araçların kontrol edilerek yola çıkılması, yakın takibe dikkat edilmesi, alkollü araç kullanılmaması, hız limitlerine, sollama kurallarına, trafik ışıklarına ve işaretlerine uyulmasının olası kazaların önüne geçilmesinde etkili olacağı bildirildi.

Sürücü ve yolcular, uygulamalardan memnun kaldıklarını söyledi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:13 Kaynak: İHA

Çanakkale, Polis, Tekirdağ, Jandarma, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Girdikleri Apartmanda Öpüştükten Sonra Hırsızlık Yapan Sevgililer, Kameraya Yakalandı Kartal'da Çöken 8 Katlı Binaya Gelen Kurtarma Ekipleri "Sesimi Duyan Var mı?" Anonsu Yaptı

Ünlü Yazar Parseğ Tuğlacıyan'ın Oğlu, Evinde Ölü Bulundu Müşteri Olarak Bindi, Taksicinin Başından Aşağı Su Döktü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 14:12:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Jandarma ve Polisten Ortak Uygulama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]