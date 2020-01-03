Tekirdağ'da kaçak avcılığa 141 bin 900 lira ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da kaçak avcılığa 141 bin 900 lira ceza - Son Dakika

Tekirdağ'da kaçak avcılığa 141 bin 900 lira ceza

6 saat önce

Tekirdağ'da 2019 yılında yasalara uygun avlanmadığı tespit edilen kişilere 141 bin 901 lira ceza uygulandı.

Tekirdağ'da kaçak avcılığa 141 bin 900 lira ceza, System.String[]

Tekirdağ'da 2019 yılında yasalara uygun avlanmadığı tespit edilen kişilere 141 bin 901 lira ceza uygulandı.

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca ekipler av koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında bin 701 kişiyi denetledi.

Yasalara uygun av yapmadığı tespit edilen 67 kişiye işlem yapıldı. Yasal işlemler sonucunda bu kişilere 54 bin 826 lira cezasının yanı sıra, 87 bin 75 lira tazminat cezası kesildi.

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde 2020 yılında da av koruma ve kontrol çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:18 Kaynak: AA
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