Tekirdağ'da kaçak avcılıkla mücadele
59 dakika önce
Marmaraereğlisi'nde kaçak midye avlayan 5 kişi yakalandı.
Marmaraereğlisi
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:17 Kaynak: AA
'nde kaçak midye avlayan 5 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Marmaraereğlisi Deniz Limanı Şube ekipleri Marmara Denizi
açıklarında kaçak midye avcılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler tarafından durdurulup arama yapılan teknede 400 kilo kaçak midye ele geçirildi.
Teknede bulunan 5 kişiye idari para cezası uygulandı. El konulan midyeler daha sonra denize bırakıldı.
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