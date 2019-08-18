Tekirdağ'da kaçak avcılıkla mücadele
1 saat önce
Tekirdağ'da kaçak midye avlayan 3 kişi yakalandı.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:50 Kaynak: AA
'da kaçak midye avlayan 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri Marmara Denizi
açıklarında kaçak midye avcılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler Tekirdağ Limanı bölgesinde kaçak midye avcılığı yapan 3 kişi suçüstü yakaladı.
Teknede bulunan 3 kişiye idari para cezası uygulandı. El konulan midyeler daha sonra denize bırakıldı.
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