Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da kaçak avcılıkla mücadele
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Tekirdağ'da kaçak avcılıkla mücadele

1 saat önce

Tekirdağ'da kaçak midye avlayan 3 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da kaçak avcılıkla mücadele, System.String[]
Tekirdağ'da kaçak midye avlayan 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri Marmara Denizi açıklarında kaçak midye avcılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler Tekirdağ Limanı bölgesinde kaçak midye avcılığı yapan 3 kişi suçüstü yakaladı.
Teknede bulunan 3 kişiye idari para cezası uygulandı. El konulan midyeler daha sonra denize bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü, Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:50 Kaynak: AA
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