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Tekirdağ'da kaçak avcılıkla mücadele

6 saat önce

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kaçak avlandığı tespit edilen 37 saka kuşu ele geçirildi.

Tekirdağ'da kaçak avcılıkla mücadele, System.String[]

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kaçak avlandığı tespit edilen 37 saka kuşu ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tekirdağ Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Aşağıkalamış Mahallesi'nde kaçak yollarla avlanmış sakalar olduğu ihbarını aldı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler su deposu içerisine gizlenmiş ve 2 kafes içerisine konulmuş 37 saka kuşu ele geçirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tekirdağ Şube Müdürlüğü tarafından kaçak avcılık yaptığı tespit edilen kişiye 26 bin 85 lira idari para cezası verildi.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Tekirdağ, Şarköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:46 Kaynak: AA
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