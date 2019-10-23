Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da kaçak avlanan 2 ton midye ele geçirildi
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Tekirdağ'da kaçak avlanan 2 ton midye ele geçirildi

19 dakika önce

Tekirdağ'da kaçak avlanan 2 ton midye ele geçirildiTekirdağ'da Marmara Denizi'nin çeşitli noktalardan kaçak avlanan 2 ton akivades midyesi ele geçirildi.

Tekirdağ'da kaçak avlanan 2 ton midye ele geçirildi

Tekirdağ'da Marmara Denizi'nin çeşitli noktalardan kaçak avlanan 2 ton akivades midyesi ele geçirildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bir araçla kavak avlanan midyelerin satışa götürüldüğü ihbarı yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kaçak midyelerin taşındığı kamyonetin plakasını belirleyerek, geçiş güzergahında önlem aldı.

Polisin, Beyazköy civarında durdurduğu 22 AN 551 plakalı kamyonette yapılan aramada, 2 ton akivades midyesi ele geçirildi.

Araçta bulunan 2 şüpheliye 1380'er lira para cezası uygulanırken, ele geçirilen canlı midyeler polis tarafından denize bırakıldı.

Tekirdağ'da kaçak avlanan 2 ton midye ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 06:31 Kaynak: DHA
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