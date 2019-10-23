Araçta bulunan 2 şüpheliye 1380'er lira para cezası uygulanırken, ele geçirilen canlı midyeler polis tarafından denize bırakıldı.

Polisin, Beyazköy civarında durdurduğu 22 AN 551 plakalı kamyonette yapılan aramada, 2 ton akivades midyesi ele geçirildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bir araçla kavak avlanan midyelerin satışa götürüldüğü ihbarı yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kaçak midyelerin taşındığı kamyonetin plakasını belirleyerek, geçiş güzergahında önlem aldı.

Tekirdağ 'da kaçak avlanan 2 ton midye ele geçirildi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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