Tekirdağ'da kaçak avlanan 400 kilo midye ele geçirildi
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TEKİRDAĞ'da deniz polisi, balıkçı teknesinde 400 kilo midye ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:31 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ'da deniz polisi, balıkçı teknesinde 400 kilo midye ele geçirdi. Yasa dışı avlanan 5 kişiye 8 bin 170 lira para cezası kesilirken, midyeler denize döküldü.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimde herhangi bir ışığı ve bayrağı olmayan bir balıkçı teknesi takibe alındı. Polisler, durdurulan teknede yaptığı kontrolde, yasa dışı avlanan 400 kilo siyah midye ele geçirdi. Teknedeki 5 balıkçı gözaltına alındı. Tekirdağ Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Liman Başkanlığı'nca 5 kişiye toplam 8 bin 170 lira para cezası kesildi. Ele geçirilen midyeler ise denize döküldü.
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