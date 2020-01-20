Tekirdağ'da kaçak avlanan 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 6 kişiye 5 bin 559 lira ceza verildi.

Alınan bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tekirdağ Şubesi av koruma timleri, Ganos Dağı'nda kaçak avlanan 6 kişiyi suçüstü yakaladı.



Av tüfeklerine el konulan kaçak avcılara, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 6 kişiye toplam 5 bin 559 bin lira ceza uygulandı.