Tekirdağ'da kaçak avlanan 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da kaçak avlanan 6 kişi yakalandı
6 saat önce
Tekirdağ'da kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 6 kişiye 5 bin 559 lira ceza verildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:22 Kaynak: AA
Tekirdağ'da kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 6 kişiye 5 bin 559 lira ceza verildi.
Alınan bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tekirdağ Şubesi av koruma timleri, Ganos Dağı'nda kaçak avlanan 6 kişiyi suçüstü yakaladı.
Av tüfeklerine el konulan kaçak avcılara, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 6 kişiye toplam 5 bin 559 bin lira ceza uygulandı.
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