Tekirdağ'da Kaçak Göçmen Operasyonu
1 saat önce
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan 2 operasyonda 25 kaçak göçmen yakalandı.
Tekirdağ
İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından yapılan 2 operasyonda 25 kaçak göçmen yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak kaçak göçmenlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Malkara ilçesi Hayrabolu
istikametinden geliş yönüne oluşturulan uygulama noktasında minibüs içerisinde, Pakistan
ve Bangladeş
uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalanarak işlemlerinin yapılabilmesi için polis merkezine teslim edildi.
Ticari takside 5 kişi daha yakalandı
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde 34 TJR 36 plakalı ticari taksi çevre yolu diş hastanesi yakınlarında durduruldu. Takside 3 Pakistan, 2 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplamda 5 kaçak göçmen şahıs yakalanırken, araç sürücüsü gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:48 Kaynak: İHA
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