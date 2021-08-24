Tekirdağ'da kaçak hafriyat döktükleri drone ile belirlenen kişilere 10 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi drone ile yaptığı denetimde kaçak hafriyat dökerek çevreyi kirlettiği tespit edilen kişilere toplam 10 bin lira ceza yazdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye, kaçak hafriyat dökümleri ile mücadelesini sürdürüyor.

Daha önce tespit edilen kaçak döküm alanlarına 30'dan fazla kamera yerleştirerek bu sahaları 24 saat gözetim altına alan belediye, denetimleri sıklaştırdı.

Zabıta Müdürlüğü tarafından kontrolü sağlanan alanlarda drone ile havadan da kontroller yapılıyor.

Havadan gerçekleştirilen denetim sonunda, kaçak döküm yaptığı tespit edilen kişilere Kabahatler Kanunu kapsamında 10 bin lira ceza uygulandı.