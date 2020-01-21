Tekirdağ'da kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Süleymanpaşa ilçesinde 9 litre kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ'da kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Süleymanpaşa ilçesinde 9 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskicami-Ortacami Mahallesi'nde kaçak içki satışı ve kullanımı yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi.

Ekipler adreste yaptıkları aramada 9 litre kaçak şarap ele geçirdi.

Gözaltına alınan B.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:36 Kaynak: AA
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