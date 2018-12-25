Tekirdağ'da Kaçak İçki Operasyonu
1 saat önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 844 şişe içki ele geçirildi.
Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 844 şişe içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı içki satan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 844 şişe içki bulundu.
Operasyonda gözaltına alınan S.Ö. ve M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:12 Kaynak: AA
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