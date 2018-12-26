Tekirdağ'da Kaçak İçki Operasyonu
1 saat önce
Tekirdağ'ın Çorlu ve Hayrabolu ilçelerinde yılbaşı öncesi düzenlenen "kaçak içki" operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ
'ın Çorlu
ve Hayrabolu
ilçelerinde yılbaşı öncesi düzenlenen "kaçak içki" operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ve Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gümrük kaçağı içki satışı yaptıkları belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis
ekipleri düzenledikleri operasyonda 196 adet gümrük kaçağı içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan Z.A, Ç.F, B.B. Z.G, G.Ç. ve C.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:41 Kaynak: AA
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