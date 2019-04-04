Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Kaçak İçki Operasyonu

Tekirdağ'da Kaçak İçki Operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda 13 bidon etil alkol ve 70 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Tekirdağ'da Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda 13 bidon etil alkol ve 70 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Çorlu KOM Grup Amirliği ve Çorlu İstihbarat Grup Amirliği tarafından yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı içki ve el yapımı içki getirileceği bilgisi üzerine 1 ikamet ve 1 araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 22 litrelik bidonlarda toplamda 300 litre etil alkol, 70 şişe gümrük kaçağı alkol, 1 adet tüfek ve tüfeğe ait 2 adet fişek, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 3 fişek ele geçirildi.

Konu ile ilgili 2 şahıs gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:05 Kaynak: İHA

Çorlu, Tekirdağ, 3. Sayfa
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