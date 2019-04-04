Tekirdağ'da Kaçak İçki Operasyonu
1 saat önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda 13 bidon etil alkol ve 70 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda 13 bidon etil alkol ve 70 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Çorlu KOM Grup Amirliği ve Çorlu İstihbarat Grup Amirliği tarafından yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı içki ve el yapımı içki getirileceği bilgisi üzerine 1 ikamet ve 1 araçta arama yapıldı.
Yapılan aramalarda 22 litrelik bidonlarda toplamda 300 litre etil alkol, 70 şişe gümrük kaçağı alkol, 1 adet tüfek ve tüfeğe ait 2 adet fişek, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 3 fişek ele geçirildi.
Konu ile ilgili 2 şahıs gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:05 Kaynak: İHA
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