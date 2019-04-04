Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Kaçak İçki Operasyonu

Tekirdağ'da Kaçak İçki Operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan operasyonda 300 litre etil alkol ve 70 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Tekirdağ'da Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan operasyonda 300 litre etil alkol ve 70 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bazı kişilerce gümrük kaçağı içki ve el yapımı içki getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan operasyonda bir ev ve otomobilde yapılan aramalarda, 300 litre etil alkol, 70 şişe gümrük kaçağı içki, tüfek, tabanca ve fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:50 Kaynak: AA

Çorlu, Tekirdağ, Güncel
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