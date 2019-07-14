Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu
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Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu

5 saat önce

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonunda 129 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'da düzenlenen operasyonunda 129 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak içki satımı yaptıkları tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 129 şişe kaçak içki ile 83 litre ev yapımı içki ele geçirdi.
Operasyon kapsamında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 7 kişiye adli 2 kişiye ise idari işlem uygulandı.
Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:46 Kaynak: AA
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