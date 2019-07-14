Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu
5 saat önce
Tekirdağ'da düzenlenen operasyonunda 129 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:46 Kaynak: AA
'da düzenlenen operasyonunda 129 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak içki satımı yaptıkları tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 129 şişe kaçak içki ile 83 litre ev yapımı içki ele geçirdi.
Operasyon kapsamında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 7 kişiye adli 2 kişiye ise idari işlem uygulandı.
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