Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu

10 saat önce

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, 129 şişe gümrük kaçağı ve sahte bandrollü içki, 83 litre ev yapımı alkollü içki ele geçirildi.

Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu, System.String[]
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, 129 şişe gümrük kaçağı ve sahte bandrollü içki, 83 litre ev yapımı alkollü içki ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde alkollü ürün satışı yapan iş yerlerine yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Bu kapsamda Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince alkol satışı yapan iş yerleri ve bu iş yerlerine ait depolar denetlendi. Yapılan eş zamanlı denetimlerde; 34 iş yerinde,129 şişe gümrük kaçağı ve sahte bandrollü içki, 83 litre ev yapımı alkollü içki ele geçirildi. 7 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem, 2 kişi hakkında da idari işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ
Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 01:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


KONYA Kaldırımda yürürken, havalandırma menfezinin içine düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe-2 operasyonuyla ilgili çarpıcı açıklama: Kandil diye bir tehdit kalmayacak Başkent'te sahte hemşireye "İksir" operasyonu İş dünyasından peş peşe 15 Temmuz açıklamaları: İzin vermeyeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.7.2019 11:34:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]