Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu

28 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri ile Malkara İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri, Yenidibek Mahallesinde kaçak içki olduğu belirlenen iki ayrı ev ile kahvehaneye operasyon düzenledi.
Operasyonda, yapılan aramalarda 118 litre kaçak şarap, kaçak sigara ve yurt dışından ülkeye getirildiği belirlenen rakı ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.T. H.E ve S.E. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Tekirdağ, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meclisteki 4 partiden ABD'ye Gülen'i "İade edin" çağrısı
Kamu bankalarının başlattığı faiz indirimi sonrası konut kredisine başvuru sayısı 34 bini buldu Bakan Kurum'dan depremzedelere müjde: 250 konut yapacağız Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 17:45:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]