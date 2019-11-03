Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu

Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu

7 saat önce

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 333 litre içki ele geçirildi.

Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu, System.String[]

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 333 litre içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Saray Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak içki imalatı ve satımı yapan bir adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler adreste yaptıkları aramada fıçılar içerisine konulmuş 333 litre kaçak içki ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan N.V'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:38 Kaynak: AA
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