Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu
7 saat önce
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 333 litre içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:38 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 333 litre içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Saray Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak içki imalatı ve satımı yapan bir adrese operasyon düzenlendi.
Ekipler adreste yaptıkları aramada fıçılar içerisine konulmuş 333 litre kaçak içki ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan N.V'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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