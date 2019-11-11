Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu
7 saat önce
TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 2 ton 337 litre etil alkol, 117 litre sahte içki ve 1395 şişe aroma verici ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:57 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi
ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 2 ton 337 litre etil alkol, 117 litre sahte içki ve 1395 şişe aroma verici ele geçirildi.
Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Marmaraereğlisi Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretildiği belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 2 ton 337 litre etil alkol, 117 litre sahte içki ve 1395 şişe aroma verici ele geçirildi.
Öte yandan sahte içki satışından elde edildiği değerlendirilen 52 bin 765 lira ile 900 euro nakit paraya el konuldu. Olayla ilgili Ö.G. yakalanarak, gözaltına alındı.
- Tekirdağ
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