Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu: 702 litre ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu: 702 litre ele geçirildi

Tekirdağ'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 497 litre etil alkol, 205 litre el yapımı içki ele geçirildi.

Tekirdağ'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 497 litre etil alkol, 205 litre el yapımı içki ele geçirildi. Olaya ilişkin bir şüpheli yakalandı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kaçak içkiye geçit vermiyor. Polis ekiplerince kaçak ve el yapımı içkinin engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Tekirdağ KOM Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliğince el yapımı içki imalatını ve satışını yapan şahıs ve adreslere yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin titizlikle yaptığı operasyon ve çalışmalar neticesinde bir ikamet ile bir araçta arama yapıldı. Polis aradığı evde ve araçta 497 litre etil alkol, 205 litre el yapımı içki ele geçirilerek el konuldu. Ayrıca suça konu 35 GA 0466 plaka sayılı aracın yapılan sorgulamasında 2020 yılı içerisinde karışmış olduğu 5607 SKM suçundan şerh kaydının bulunmasından dolayı bahse konu araca da el konuldu. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs yakalanarak soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:48 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu: 702 litre ele geçirildi - Son Dakika
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