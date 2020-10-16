Tekirdağ'da kaçak içki satıcılarına darbe üstüne darbe - Son Dakika

Tekirdağ'da kaçak içki satıcılarına darbe üstüne darbe
16.10.2020 11:07
Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda farklı markalarda 35 şişe sahte bandrollü içki ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda farklı markalarda 35 şişe sahte bandrollü içki ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, kaçak içki yapımı ve satışına geçit vermiyor. Polis ekiplerince sahte bandrollü içki satıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 22 şişe farklı markalarda sahte bandrollü içki ve 13 şişe sahte bandrollü rakı ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ
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