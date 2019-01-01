Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu

Tekirdağ'da Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu

6 dakika önce

Tekirdağ'da düzenlenen kaçak içki ve sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'da düzenlenen kaçak içki ve sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak içki, sigara ve tütün satımı ve imalatı yaptıkları tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler düzenledikleri operasyonda 85 şişe gümrük kaçağı içki, 91 paket sigara, 2 kutu nargile tütünü ve 600 karton makaron ele geçirdi.

Operasyonda kapsamında gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:02 Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel
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