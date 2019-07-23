Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da kaçak kazı iddiası
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Tekirdağ'da kaçak kazı iddiası

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da kaçak kazı iddiası, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre Malkara Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavakçeşme ve Balabancık Mahallelerinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler düzenledikleri operasyonda S.Y, R.A, S.G, N.M, İ.Ü. ve S.Ş'yi kepçe ile kepçe ile define ararken yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada jandarma ekiplerince kaçak kazı yapımında kullanılan kepçeye ve bir kamyona el konuldu.
Tekirdağ, Jandarma, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:43 Kaynak: AA
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