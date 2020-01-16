Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 12 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 12 kişi yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 12 kişi yakalandı

6 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde kaçak kazı yapan 12 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakaladı.

Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 12 kişi yakalandı, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde kaçak kazı yapan 12 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçeköy ve Kavacık mahallelerinde define aramak için kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı. İhbar üzerine belirtilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1'i kadın 12 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerle birlikte kazıda kullanılan kazma, kürek, jeneratör, hilti, iskele, halat ve kova gibi malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.


Jandarma, Saray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Metin İyidil soruşturmasında gözaltına alınan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini serbest bırakıldı
BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor İBB Meclisi cemevlerinin ibadethane olarak değiştirilmesi önerisini reddetti Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu

Son Dakika Haberleri
20:56 Alanya'daki İranlılar Tahran'da düşen uçakta hayatını kaybedenleri andı - Son Dakika
20:55 Adalar'da fayton plakaları İBB'ye geçti - Son Dakika
20:55 Şırnak'ta kayıp Süryani çifti arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
20:52 Son dakika: Metin İyidil soruşturmasında gözaltına alınan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini serbest bırakıldı - Son Dakika
20:45 Şırnak'ta kayıp Süryani çifti arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
19:54 BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 21:01:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 12 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]