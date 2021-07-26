Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Operasyonda, kaçak kazı yapan F.K, Y.D, A.S, H.B. ve A.S suçüstü yakalandı. Kazıda kullanıldığı belirlenen dedektör, balta, manila, kazma ve küreğe el konuldu.

Son Dakika: Selden etkilenen yerler afet bölgesi ilan ediliyor

Bruno Fernandes'in 'kopyası' ilan edilen Jendoubi'nin, şimdi de Mesut Özil'le olan benzerliği dikkat çekti

Oyuncu Mehmet Çelik, genç bir kızı taciz ettiği iddiasını tüm detayıyla anlattı