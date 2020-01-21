Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Marmaraereğlisi ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Marmaraereğlisi ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kamaradere Mahallesi'ndeki bir sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerine giden ekipler kaçak kazı yaptıkları tespit edilen Z.S, D.E, E.Ö, E.A.ve M.K'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Marmaraereğlisi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:12 Kaynak: AA
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