Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı
6 saat önce
Marmaraereğlisi ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:12 Kaynak: AA
Marmaraereğlisi ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kamaradere Mahallesi'ndeki bir sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Olay yerine giden ekipler kaçak kazı yaptıkları tespit edilen Z.S, D.E, E.Ö, E.A.ve M.K'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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