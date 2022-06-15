Tekirdağ'da 'kaçak silah imalatı' operasyonunda 26 gözaltı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 'kaçak silah imalatı' operasyonunda 26 gözaltı

15.06.2022 11:25
Tekirdağ'da 'kaçak silah imalatı' operasyonunda 26 gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen kaçak silah imalatı operasyonunda 26 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen kaçak silah imalatı operasyonunda 26 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerleri ile depolarda kaçak silah imalatı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, 42 adrese eş zamanlı baskın yapıp, 26 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda ruhsatsız 18 tabanca, 13 namlu ve diğer parçalarında değişiklik yapılarak ateşli silah haline getirilmeye hazır vaziyette kurusıkı tabanca, bu tabancalara ait şarjörler, 2 havalı tabanca, 63 tabanca şarjörü, 1760 tabanca mermisi, 57 adet AK-47 Kalaşnikof mermisi, 1 adet AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 13 ruhsatsız av tüfeği, 1 tüfek namlusu, 21 tabanca namlusu ve tabanca yapımında kullanılan aletler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


Tekirdağ'da 'kaçak silah imalatı' operasyonunda 26 gözaltı
Tekirdağ'da 'kaçak silah imalatı' operasyonunda 26 gözaltı
Tekirdağ'da 'kaçak silah imalatı' operasyonunda 26 gözaltı
Tekirdağ'da 'kaçak silah imalatı' operasyonunda 26 gözaltı
Tekirdağ'da 'kaçak silah imalatı' operasyonunda 26 gözaltı
Tekirdağ'da 'kaçak silah imalatı' operasyonunda 26 gözaltı
Tekirdağ'da 'kaçak silah imalatı' operasyonunda 26 gözaltı
Tekirdağ'da 'kaçak silah imalatı' operasyonunda 26 gözaltı
Tekirdağ'da 'kaçak silah imalatı' operasyonunda 26 gözaltı
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Tekirdağ'da kaçak silah operasyonu: 42 adreste 26 gözaltı Tekirdağ'da kaçak silah operasyonu: 42 adreste 26 gözaltı Kaçak silah imalatı ve ticareti yapan 26 kişi yakalandı Kaçak silah imalatı ve ticareti yapan 26 kişi yakalandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'kaçak silah imalatı' operasyonunda 26 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 'kaçak silah imalatı' operasyonunda 26 gözaltı - Son Dakika
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