Tekirdağ'da 'kaçak silah imalatı' operasyonunda 3 tutuklama

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, kaçak silah imalatı yapanlara yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerleri ile depolarda kaçak silah imalatı yaptığı belirlenenlere yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin 42 adrese eş zamanlı baskınında, 26 kişi gözaltına aldı. Operasyonda ruhsatsız 18 tabanca, 13 namlu ile diğer parçalarında değişiklik yapılan ve ateşli silah haline getirilmeye hazır kurusıkı tabanca, bu silahlara ait şarjörler, 2 havalı tabanca, 63 tabanca şarjörü, 1760 tabanca mermisi, 57 adet AK-47 kalaşnikof mermisi, 1 adet AK-47 kalaşnikof şarjörü, 13 ruhsatsız av tüfeği, 1 tüfek namlusu, 21 tabanca namlusu ve tabanca yapımında kullanılan aletler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u, emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 12'si, savcılıktan serbest bırakılırken, hakimliğe çıkarılan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.