Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı iş yerleri ve depolarda silah imalatı yapıldığı ve silahların satışını gerçekleştirdiği iddia edilen 26 şüpheliye yönelik çalışma yaptı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kaçak silah imalatı ve ticareti yapan 26 kişi yakalandı - Son Dakika

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