Tekirdağ'da kaçak silah operasyonu: 42 adreste 26 gözaltı - Son Dakika
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Tekirdağ'da kaçak silah operasyonu: 42 adreste 26 gözaltı

15.06.2022 10:23

Tekirdağ'da kaçak silah operasyonu: 42 adreste 26 gözaltı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 42 adrese eş zamanlı düzenlenen kaçak silah operasyonunda çok sayıda silah ve mermi ele geçirilirken, 26 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da kaçak silah operasyonu: 42 adreste 26 gözaltı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 42 adrese eş zamanlı düzenlenen kaçak silah operasyonunda çok sayıda silah ve mermi ele geçirilirken, 26 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce, Çorlu ilçesinde işyerleri ve depolarında silah imalatı yaptıkları ve imal ettikleri silahların satışını yaptıkları tespit edilen 26 şüpheliye yönelik 42 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 42 adreste yapılan eş zamanlı aramalarda, 18 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet namlu ve diğer parçalarında değişiklik yapılarak ateşli silah haline getirilmeye hazır vaziyette kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ile 2 adet havalı tabanca, 63 adet tabanca şarjörü, bin 760 adet tabanca mermisi, 57 adet AK-47 kaleşnikof mermisi ve 1 adet AK-47 kaleşnikof şarjörü, 13 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tüfek namlusu, 21 adet tabanca namlusu ele geçirildi.

Silah üreten işyerine operasyon

Silah üretimi yapıldığı değerlendirilen 1 işyeri ve 1 depoda yapılan aramada da çok sayıda şarjör, namlu, tabanca gövdesi, icra yayı, icra mili, tetik, iğne gibi tabanca parçası ve tabanca yapımında kullanılan aletler ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan 26 şüpheli şahıs gözaltına alınarak sorgulamalarına başlandı.

Tekirdağ'da kaçak silah operasyonu: 42 adreste 26 gözaltı
Tekirdağ'da kaçak silah operasyonu: 42 adreste 26 gözaltı
Tekirdağ'da kaçak silah operasyonu: 42 adreste 26 gözaltı
Tekirdağ'da kaçak silah operasyonu: 42 adreste 26 gözaltı
Tekirdağ'da kaçak silah operasyonu: 42 adreste 26 gözaltı

YORUMLAR
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Tekirdağ'da 'kaçak silah imalatı' operasyonunda 26 gözaltı Tekirdağ'da 'kaçak silah imalatı' operasyonunda 26 gözaltı 4 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı 4 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da kaçak silah operasyonu: 42 adreste 26 gözaltı - Son Dakika

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