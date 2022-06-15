Tekirdağ'da kaçak silah imalatına dev operasyon: 42 adreste 26 gözaltı - Son Dakika
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Tekirdağ'da kaçak silah imalatına dev operasyon: 42 adreste 26 gözaltı

15.06.2022 21:41
Tekirdağ'da kaçak silah imalatına dev operasyon: 42 adreste 26 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaçak silah imalatına yönelik 42 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirilirken, 26 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaçak silah imalatına yönelik 42 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirilirken, 26 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce, Çorlu ilçesinde işyerleri ve depolarında silah imalatı yaptıkları ve imal ettikleri silahların satışını yaptıkları tespit edilen 26 şüpheliye yönelik 42 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 42 adreste yapılan eş zamanlı aramalarda, 18 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet namlu ve diğer parçalarında değişiklik yapılarak ateşli silah haline getirilmeye hazır vaziyette kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ile 2 adet havalı tabanca, 63 adet tabanca şarjörü, bin 760 adet tabanca mermisi, 57 adet AK-47 Kalaşnikof mermisi ve 1 adet AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 13 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tüfek namlusu, 21 adet tabanca namlusu ele geçirildi.

Silah üreten işyerine operasyon

Silah üretimi yapıldığı değerlendirilen 1 işyeri ve 1 depoda yapılan aramada da çok sayıda şarjör, namlu, tabanca gövdesi, icra yayı, icra mili, tetik, iğne gibi tabanca parçası ve tabanca yapımında kullanılan aletler ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan 26 şüpheli şahıs gözaltına alınarak sorgulamalarına başlandı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da kaçak silah imalatına dev operasyon: 42 adreste 26 gözaltı - Son Dakika

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