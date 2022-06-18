Tekirdağ'da kaçak silah imalatına operasyon: 3 tutuklama - Son Dakika
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Tekirdağ'da kaçak silah imalatına operasyon: 3 tutuklama

18.06.2022 00:09

Tekirdağ'da kaçak silah imalatına operasyon: 3 tutuklama Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaçak silah imalatına yönelik 42 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirilirken, 26 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklandı.

Tekirdağ'da kaçak silah imalatına operasyon: 3 tutuklama

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaçak silah imalatına yönelik 42 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirilirken, 26 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklandı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce, Çorlu ilçesinde işyerleri ve depolarında silah imalatı yaptıkları ve imal ettikleri silahların satışını yaptıkları tespit edilen 26 şüpheliye yönelik 42 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 42 adreste yapılan eş zamanlı aramalarda, 18 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet namlu ve diğer parçalarında değişiklik yapılarak ateşli silah haline getirilmeye hazır vaziyette kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ile 2 adet havalı tabanca, 63 adet tabanca şarjörü, bin 760 adet tabanca mermisi, 57 adet AK-47 Kalaşnikof mermisi ve 1 adet AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 13 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tüfek namlusu, 21 adet tabanca namlusu ele geçirildi.

Silah üreten işyerine operasyon

Silah üretimi yapıldığı değerlendirilen 1 işyeri ve 1 depoda yapılan aramada da çok sayıda şarjör, namlu, tabanca gövdesi, icra yayı, icra mili, tetik, iğne gibi tabanca parçası ve tabanca yapımında kullanılan aletler ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan 26 şüpheli şahıs gözaltına alınarak sorgulamalarının ardından 10 kişi ifadelerinin ardından serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken geri kalan 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da kaçak silah imalatına operasyon: 3 tutuklama - Son Dakika

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