Tekirdağ'da kaçak telefon satan 8 adrese operasyon - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde gümrük kaçağı cep telefonu satışı yaptığı tespit edilen 8 adrese operasyon yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, bahse konu adreslerde arama yapıldı. Aramalar neticesinde 27 adet akıllı cep telefonu ve 2 adet tuşlu telefon ele geçirildi. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili başlatılan soruşturma işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kimse ne yaptığını anlamadı! Kendini arabanın önüne atan adam, hiçbir şey olmamış gibi kalktı