Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da kaçak tütün denetimi
Son Dakika Güncel Haber

Tekirdağ'da kaçak tütün denetimi

1 dakika önce

Tekirdağ Çerkezköy'de, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün satışına yönelik yaptığı denetimde 300 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Tekirdağ'da kaçak tütün denetimi, System.String[]

Tekirdağ Çerkezköy'de, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün satışına yönelik yaptığı denetimde 300 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kızılpınar ve Veliköy mahallelerinde kaçak tütün satıcılarına yönelik denetim yaptı.

Yapılan kontrollerde jandarma ekipleri bir büfede 300 paket sigara, 290 paket sigara kağıdı, 5 adet bandrolsüz nargile folyosu, 4 adet nargile bandrolsüz tütünü ve 3 adet pipo tütünü ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, işletmeye idari para cezası uyguladı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yol sandığı merdivenlerden uçtu, saatlerce aracın üzerinde bekledi
Son Dakika: Türkiye'den, Netanyahu'nun 'Ürdün Vadisi' açıklamasına sert tepki: Kabul edilemez Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski AK Parti'lilerle Ankara'da bir araya geldi Tahliye kararının ardından Selahattin Demirtaş'ın avukatları mahsupluk başvurusu yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 16:15:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da kaçak tütün denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]