Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu
47 dakika önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 340 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:54 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 340 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün kullanımı ve satışı yapıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda kaçak olduğu tespit edilen 340 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan bir kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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