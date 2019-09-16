Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu
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Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu

47 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 340 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 340 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün kullanımı ve satışı yapıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda kaçak olduğu tespit edilen 340 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:54 Kaynak: AA
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