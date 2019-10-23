Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu
40 dakika önce
Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:08 Kaynak: AA
Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Ekipler araçta yaptığı aramada 60 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.K. ve M.M'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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