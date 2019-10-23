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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu

Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu

40 dakika önce

Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu, System.String[]

Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler araçta yaptığı aramada 60 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.K. ve M.M'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:08 Kaynak: AA
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