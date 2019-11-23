Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu

Tekirdağ'da gümrük kaçağı tütün sattığı iddia edilen 2 kişiye adli işlem uygulandı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde kaçak tütün satışı yapan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.



Denetimlerde, 21 bin içi tütün ile doldurulmuş makaron ve 65 litre etil alkol ele geçirildi.



Gümrük kaçağı tütün sattığı belirlenen 2 iş yeri sahibi hakkında adli işlem uygulandı.