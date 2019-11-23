Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu
6 saat önce
Tekirdağ'da gümrük kaçağı tütün sattığı iddia edilen 2 kişiye adli işlem uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:30 Kaynak: AA
Tekirdağ'da gümrük kaçağı tütün sattığı iddia edilen 2 kişiye adli işlem uygulandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde kaçak tütün satışı yapan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, 21 bin içi tütün ile doldurulmuş makaron ve 65 litre etil alkol ele geçirildi.
Gümrük kaçağı tütün sattığı belirlenen 2 iş yeri sahibi hakkında adli işlem uygulandı.
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