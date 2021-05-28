Çorlu'da 252 bin 920 makaron ele geçirildi - Son Dakika

Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 252 bin 920 makaron ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Kom Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda 214 bin 100 boş makaron, 38 bin 820 içi tütünle doldurulmuş makaron, 139 kilo paketli ve açık kıyılmış tütün, 42 kesilerek mükerrer kullanılacağı değerlendirilen bandrol, 2 makaron doldurma makinası, kompresör ve hava kurutma makinası ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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