Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu
29.04.2021 09:48
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir iş yerinde 8 kilogram kaçak tütün ve 8 bin 760 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir iş yerinde 8 kilogram kaçak tütün ve 8 bin 760 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticaretinin önlenmesine yönelik Süleymanpaşa ilçesinde bir iş yerinde arama yaptı. İş yerinde yapılan aramada 8 bin 760 adet doldurulmuş makaron, 2 bin 750 adet sigara sarma kağıdı, 8 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında 5607 SKM ve 4733 SKM suçundan yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ
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