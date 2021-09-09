Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Tekirdağ'da kaçak tütüne yönelik yapılan denetimlerde 20 kilogram tütün ve tütün yapımında kullanılan binlerce malzeme ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçak Tütün ile Mücadele kapsamında Kapaklı İlçesinde H.T.'nin iş yerinde yapılan denetimde, yaklaşık 20 kilogram tütün, tütün tüketiminde kullanılan 20 bin adet makaron benzeri malzemelere ve tütün basım makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili işyeri sahibi hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ