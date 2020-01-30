Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Şarköy, Malkara ve Saray ilçelerinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonunda 5 şüpheli yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Şarköy, Malkara ve Saray ilçelerinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün satışı ve kullanımı yaptıkları tespit edilen kişilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 33 kilogram kıyılmış tütün, 118 paket sigara ve 8 bin 694 makaron ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan İ.K, T.B, T.A, H.N.B. ve R.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ, Şarköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:52 Kaynak: AA
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