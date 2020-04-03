Tekirdağ'da kaçak üretilen 12 bin 400 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde kaçak üretilen 12 bin 400 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, merdiven altı yasa dışı üretimin önlenmesine ve halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler 2 iş yeri, 2 araç ve bir ikamette arama yaptı.

Aramalarda kaçak üretilen 12 bin 400 litre etil alkol, 80 litre içki, alkollü içki üretiminde kullanılan 5 ısı ölçer, yoğunluk ölçen 10 dansimetre, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış çok sayıda kargo paketi, bir kargo firmasına ait bandrol ve etiketler, sıvı madde aktarımında kullanılan dalgıç pompa ile çok miktarda kimyasal ve bitkisel aroma ele geçirildi.

Olayla ilgili biri kimyager, biri kargo görevlisi 6 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.